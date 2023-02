Verenigde Staten na onderzoek van foto's: Chinese ballon had apparatuur om communicatie te onderscheppen

De ballon had volgens de VS talrijke antennes die waarschijnlijk in staat waren om communicatie te verzamelen en te lokaliseren. Ook was de ballon volgens de VS uitgerust met zonnepanelen die groot genoeg waren om die antennes van stroom te voorzien. De Amerikanen geloven dat de ballon werd bestuurd door het Chinese leger en deel uitmaakte van een grote vloot ballonnen die door Peking voor spionagedoeleinden over meer dan 40 landen over vijf continenten werden gestuurd. Welke soort communicatie deze ballon probeerde te onderscheppen, is niet duidelijk.