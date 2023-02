Al 10 Vlaams-Brabantse gemeenten doen mee aan Vlaams Kampioenschap Tegelwippen: "Zoveel mogelijk ontharden"

"Het is een ludieke campagne waar eigenlijk veel meer achter zit", vindt de schepen voor Leefmilieu en Natuur in Tremelo, Kris Torfs (Groen). "Ontharden is sowieso goed voor de bodem zodat die meer water kan laten doorsijpelen. Anderzijds zorgt groene natuur ervoor dat je meer bijen aantrekt en minder hitte krijgt." De campagne start op 21 februari en wie wil meedoen, krijgt daarvoor tot eind oktober de tijd. "Op de website van het kampioenschap kan je dan invullen hoeveel vierkante meter je hebt onthard. Op het einde wordt er een ranglijst gemaakt van Vlaanderen." De gemeentebesturen dagen elkaar ook uit om elkaar de loef af te steken. "Als we meedoen, dan willen we ook winnen", klinkt het enthousiast.