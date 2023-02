Groen licht voor centrale "Vlaamse toetsen" in het onderwijs: dit jaar al eerste test bij 21.000 leerlingen

"De Vlaamse toetsen schuren met de vrijheid van onderwijs", was het oordeel van de Vlaamse Onderwijsraad nog in oktober. Bijvoorbeeld omdat de toetsen al in het vierde leerjaar worden afgenomen, terwijl de eindtermen pas op het einde van het zesde leerjaar moeten behaald worden. Door eerder al te toetsen, raak je aan de pedagogische vrijheid van een school om een eigen leerlijn te kiezen.

Die vrijheid van onderwijs is vastgelegd in de grondwet. De Raad van State heeft in een recent advies bevestigd dat de Vlaamse toetsen daarin geen belemmering vormen. "Op dit moment vaart ons onderwijs blind, of minstens in dikke mist", argumenteert Weyts. "Het is belangrijk dat nu ook de Raad van State bevestigt dat Vlaamse Toetsen een efficiënt instrument zijn."