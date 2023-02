FAVV roept Oost-Vlamingen op om alert te zijn voor vogelgriep, na grote uitbraak aan Donkmeer in Berlare

Aan het Donkmeer in Berlare werden recent heel wat dode kokmeeuwen aangetroffen. "Dat is niet verwonderlijk. De vogelgriep is al een tijdje sterk aan het circuleren bij wilde vogels, en die vertoeven graag aan een meer", reageert Hélène Bonte van het FAVV. "Wie in de buurt van een meer woont en zelf kippen of ander pluimvee houdt, raden wij dan ook sterk aan de dieren preventief te beschermen. Dan kan door de voederbakken binnen in het hok te plaatsen, en een net te spannen boven de kippenren, zodat wilde vogels er niet bij kunnen."