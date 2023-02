Schoonfamilie van Zaventemse schepen getroffen door zware aardbevingen in Turkije: “Fantastisch hoe solidair mensen zijn”

De schoonfamilie van Özkan woont in Gaziantep, een Turkse stad in het getroffen gebied vlakbij de grens met buurland Syrië. "Ze zijn gelukkig allemaal ongedeerd, maar het is nog altijd afzien. We zijn blij dat ze oké zijn, maar ze zijn nog steeds op zoek naar een nieuw dak boven hun hoofd. Hun gebouw vertoont zware barsten, dus ze mogen niet terugkeren naar huis. Intussen worden ze opgevangen in een lokale sporthal."