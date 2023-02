Hoe kijken Oekraïners naar Zelenski's tournee door Europa? "Iedereen is supertrots, hij heeft stalen ballen"

Polyanskiy woont al vijf jaar in Kiev. Hij werkt er en doet er vrijwilligerswerk om het Oekraïense leger te ondersteunen. Al keert hij als Belg ook af en toe terug naar ons land.

Het valt de Oekraïense Belg op dat het westen zijn houding ten opzichte van Oekraïne in één jaar tijd al behoorlijk heeft bijgeschaafd. "Bij het begin van de oorlog geloofde niemand in ons. Intussen zijn we een jaar verder en krijgen we meer en meer wapens. Oekraïne doet het steeds beter en beter en wij zijn united (verenigd nvdr.) als nooit tevoren."

"Zelfs de Duitsers beginnen nu wapens te geven. Wij zien een duidelijke overgang van 'wij geven niks' naar 'geef ze zoveel mogelijk want dit moet gedaan zijn'."