Oekraïense president Zelenski en Franse president Macron samen onderweg naar Europese top in Brussel 

Zelenski's bezoek hing al enkele dagen in de lucht, maar werd pas 24 uur geleden bevestigd. Dat zegt Laura Demullier, woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum, in "De ochtend" op Radio 1. "Er was een mogelijkheid dat hij zou komen, al wisten we niet wanneer. We hebben op 24 uur tijd alle veiligheidsmaatregelen in plaats moeten stellen. Gelukkig kunnen we heel snel schakelen en middelen ter beschikking stellen om de veiligheid te garanderen."

Het Nationaal Crisiscentrum coördineert de veiligheid voor de top. Ze brengen alle partners samen, waaronder de federale politie, het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse OCAD en de veiligheidsdiensten van de delegaties. "Op basis van een risicoanalyse van elke delegatie bepalen we de maatregelen."