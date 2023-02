Selfies, knuffels en talloze handjes schudden: het circus rond het bezoek van Zelenski verklaard

Gisteren was Zelenski al in het Verenigd Koninkrijk en onderweg naar Brussel maakte hij ook een tussenstop in de Franse hoofdstad. Een Britse journaliste van BBC Ukraine was duidelijk helemaal starstruck nadat Zelenski haar tijdens een persconferentie prompt een knuffel kwam geven. De journaliste stelde een vraag en begon met te zeggen dat ze hem eigenlijk liever eerst even zou omhelzen. Dat was maar een woord voor Zelenski.