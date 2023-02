Ziekenhuis Oost-Limburg doet oproep naar spermadonoren: "We hebben er nog maar 2"

In het ZOL in Genk is er sinds 2013 een spermabank. Die werkte eerst met lokale donoren, maar ook met geïmporteerd zaad vanuit Denemarken. "2 jaar geleden kwam er een tekort op de internationale markt en zijn we toch terug begonnen met het rekruteren van onze eigen donoren", vertelt fertiliteitsarts Natalie Dhont.

Het probleem is vooral dat ze door de wetgeving geen reclame mogen maken en zo wordt het moeilijk om mogelijke kandidaten te bereiken. "We hebben verschillende mannen gescreend, maar jammer genoeg blijven er maar een paar mannen over die bruikbaar zijn. Op dit moment hebben we er maar 2 over."