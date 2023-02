17 procent van Limburgse huishoudens gaat tegoed aan vuilniszakken niet afhalen

Het bedrag voor al die niet afgehaalde zakken liep vorig jaar flink op tot maar liefst 1.179.000 euro. Limburg.net wil dat dit jaar voorkomen, en voert nu een beloningssysteem in. Wie rollen met zakken voor restafval over heeft, kan die ruilen voor bijvoorbeeld zakken voor PMD of keukenafval, tickets voor De Lijn of de bioscoop of aankoopbonnen bij verschillende winkels.

Het nieuwe tegoed huisvuilzakken kan vanaf 13 februari afgehaald worden.