Aantal dodelijke ongevallen stijgt opnieuw in West-Vlaanderen: vooral jonge mannen tussen 16 en 24

Vorig jaar zijn er 65 dodelijke ongevallen gebeurd in West-Vlaanderen, daarbij lieten in totaal 69 mensen het leven. Dat is een stijging van bijna 14 procent in vergelijking met 2021. Het is al het derde jaar op rij dat dat aantal stijgt. "We zitten gelukkig nog niet aan het aantal van 2018, maar we komen wel in de buurt", reageert West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé.