Al 1.000 soorten in kaart gebracht in natuurgebied Paddenbroek in Kluisbergen, waaronder zeldzame vlieg

Op 18 juni 2022 ging het project ‘1000+soorten@Paddenbroek’ van start. De bedoeling was om in een jaar tijd 1.000 verschillende soorten te vinden in Paddenbroek, een natuurreservaat in Berchem, deelgemeente van Kluisbergen. “Na acht maanden is dat doel al bereikt, want met het gewoon elfenbankje vonden we de 1.000ste soort”, zegt Lucia Decuyper.

"Er zijn 221 verschillende planten gevonden en 108 vogels. De insecten zijn veruit de grootste groep. Daarvan zijn er 494 verschillende gezien, er zitten 210 nachtvlinders bij. Er zijn enkele zeer zeldzame soorten. Het moeraskruiskruid is het kroonjuweel van het Paddenbroek, het is maar op een 15-tal locaties in België te vinden. De wespwortelvlieg is de meest zeldzame vondst, de enige waarneming voor België in 2022 en er zijn maar vier gevalideerde waarnemingen ooit in België."