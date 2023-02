Waalse politicus Marc Tarabella opgepakt in onderzoek naar Europees corruptieschandaal

In het onderzoek naar het omkoopschandaal in het Europees Parlement is een belangrijke, nieuwe stap gezet: de politie heeft vanochtend de Waalse socialist Marc Tarabella opgepakt. Dat bevestigt het federaal parket. Hij zou op dit moment worden verhoord. De onderzoeksrechter zal later beslissen of hij wordt aangehouden.

De arrestatie is een logische nieuwe stap in het onderzoek naar het corruptieschandaal in het Europees Parlement, want vorige week zette het Europese halfrond al het licht op groen voor de opheffing van de parlementaire immuniteit van Tarabella en de Italiaan Andrea Cozzolino.

De vraag om de onschendbaarheid op te heffen kwam van het Belgische gerecht en kadert dus in het onderzoek naar mogelijke corruptie in het Europees Parlement, waarbij de namen van Qatar en Marokko vielen.