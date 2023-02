Assisenproces gestart rond moord op 18-jarige student na mislukte drugsdeal in Roeselare

Vandaag is het assisenproces gestart rond de dood van een 18-jarige uit Menen. De jongeman werd doodgeschoten tijdens een drugstransactie drie jaar geleden. Volgens de 22-jarige beschuldigde uit Roeselare is het schot per ongeluk gelost. Het slachtoffer had 250 gram cannabis bij de beschuldigde besteld, maar was niet van plan om te betalen. De beschuldigde zag plots ook een wapen zitten dat het slachtoffer verborgen had. Tijdens wat schermutselingen zou dat wapen afgegaan zijn en zou de kogel slecht terechtgekomen zijn.

De speurders deden achteraf een huiszoeking bij de verdachten en vonden onder meer een halfautomatisch pistool in een keukenkast. De wapendeskundige bevestigde later dat dit het moordwapen was.

Er zullen meer dan 50 mensen komen getuigen op het proces. De verdachte riskeert tot 30 jaar cel.