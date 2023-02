Leerling-bestuurder botst tegen elektriciteitskast in Maaseik en belandt in beek, buurt even zonder stroom

Gisterenavond is er een auto in de Witbeek beland in Neeroeteren, een deelgemeente van Maaseik. Bij het uitvoeren van een manoeuvre reed de 45-jarige leerling-bestuurder tegen een elektriciteitskast en belandde zo in de beek. De twee inzittenden bleven ongedeerd en het voertuig werd weggetakeld door de brandweer.