B-FAST maakt voedselbevoorrading voor veldhospitaal in Turkije klaar voor transport vanuit Beringen

In Beringen was een team vrijwilligers van B-FAST vanmiddag druk in de weer om het transport van de voedselvoorraden voor het veldhospitaal in Turkije vertrekkensklaar te maken. Dit weekend vertrekken ze met een voorraad voor 14 dagen naar het Turks gebied dat getroffen is door de aardbeving. Bij hen ook schepen van Heusden-Zolder Lode Schops, die al voor de derde keer als vrijwilliger meegaat naar een rampgebied.