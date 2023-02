School in Sint-Joost-ten-Node houdt bakactie voor slachtoffers aardbeving Syrië en Turkije

De leerkrachten en leerlingen van Sint-Joost-aan-Zee willen de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië helpen. Daarom starten ze een bakactie. De school riep op om thuis iets lekkers te bakken en mee te nemen naar school. Daar worden de gebakjes verkocht. De opbrengst van de bak gaat naar Dokters van de Wereld, die noodhulp geven in het getroffen gebied.

"Meer dan zestig procent van de leerlingen van Sint-Joost-aan-Zee hebben roots in Turkije", klinkt het in een mail van de school. "We konden dan ook niet anders dan actie ondernemen. Onze school is trouwens de enige Nederlandstalige school in Sint-Joost-ten-Node. Dat is de kleinste, armste en meest dichtbevolkte gemeente van het land. We hebben dus een bijzonder, maar heel enthousiast publiek."

Op school wordt er ook gepraat over de ramp, vertelt Sophia, een leerlinge in het vijfde leerjaar van Sint-Joost-aan-Zee. "De juf ging er een les over geven, maar ze was de krant vergeten", lacht ze. Sophia maakte zelf ook een ronde cake: "Een vanillecake met chocoladekorrels", vertelt ze nog.