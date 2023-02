Bedrijven op industrieterrein in Genk protesteren tegen onveilige situatie van "knip" in weg die woningen van bedrijven moet scheiden

"We gaan de vrachtwagens laten uitrijden via de Swinnenwijerweg naar de Zuiderring", zegt schepen Kriekemans. "Nu rijden daar al heel veel vrachtwagens naar links, maar het zal in de toekomst natuurlijk drukker worden op dat punt. We gaan met de dienst Mobiliteit bekijken of de bezorgdheden van de industrie kloppen en of daar in de toekomst ingrepen moeten gebeuren. Maar uit analyses blijkt dat er weinig ongevallen gebeuren op dat punt."