Belgisch Kampioenschap legpuzzelen in Leuven

Bert moedigt aan om deel te nemen, ook als je niet verwacht te winnen. De opbrengst van het evenement gaat namelijk naar goede doelen. Wie gaat puzzelen, steunt met zijn of haar bijdrage onderzoek naar de ziekte Duchenne, een ernstige erfelijke spierziekte die de spieren aantast en verzwakt. Dat goede doel ligt Bert nauw aan het hart, want hij heeft de spierziekte zelf. Daarnaast gaat het geld ook naar de organisatie Let Us Change, een goed doel dat familiehuizen uitbouwt voor straatkinderen in Ethiopië.

Inschrijven voor het evenement kan via deze link.