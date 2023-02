Concert van Beyoncé in Koning Boudewijnstadion uitverkocht, (voorlopig) geen tweede Belgische show

Dat het storm loopt voor het eerste Belgische concert van Beyoncé in 7 jaar tijd is geen verrassing. De digitale wachtrij op de website van Ticketmaster overschreed bij de start van de ticketverkoop om 10u meteen de capaciteit van het Koning Boudewijnstadion, waar plaats is 50.000 concertgangers. Een tweede Belgische show staat (voorlopig) niet op de planning van Queen B, al laat Live Nation wel weten dat er een wachtlijst is geopend. Het tourschema van Beyoncé laat een tweede Belgische show in principe wel toe.