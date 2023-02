Nieuwe aanvraag voor biogascentrale bij textielbedrijf Pataga in Peer 

Textielbedrijf Pataga, de uitbater van de voormalige Spin Group-site in Peer, wil de biogasinstallatie op het terrein opnieuw opstarten. In 2018 probeerde het bedrijf een vergunning in te dienen, maar die werd toen vernietigd na een procedureslag van de buurtbewoners. In 2021 diende Pataga een aangepaste aanvraag in, maar ook die werd niet goedgekeurd door de provincie. Op hetzelfde moment trok ook het bedrijf de aanvraag terug in zodat het zelf aanpassingen kon doen.