Boerderijleven uit 1866 en kunst komen samen in luisterverhaal tijdens diner op boerderij in Attenrode

De boerderij betaat al sinds 1866 en voor de geschiedenis kon Sara terecht bij buurvrouw Magda. "Ze is hier geboren en woonde hier tot ze getrouwd is. Ze weet dus alles over de geschiedenis." Sara nam de gesprekken op met Magda, over de geschiedenis, en met boer Maarten, over het boedrijleven, en monteerde het tot het luisterverhaal "You hunter You".