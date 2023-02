Opnieuw uitstel van bouw nieuw zwembad Sint-Niklaas 

De bouw van het nieuwe zwembad in Sint-Niklaas is opnieuw uitgesteld. Dat komt omdat Sportoase, die het zwembad zal bouwen en uitbaten, de bouwaanvraag aangepast heeft om tegemoet te komen aan bezwaren van buurtbewoners. Nu is het wachten op een nieuwe goedkeuring van de provincie. De bouw van het zwembadcomplex moest begin oktober starten. Nu is het in het beste geval wachten tot begin mei.