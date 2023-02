Acteur Brendan Fraser over geschrapte "Batgirl": "Het was een hele goede film, Adil en Bilall zijn echt heel goed in het opblazen van dingen"

"De film was niet af", gaat Fraser verder. "Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik eet geen cake die niet helemaal gebakken is, net zoals ik geen film wil zien die niet helemaal af is." Hij benadrukt dat hij niet weet of de testvertoning iets te maken had met het schrappen van "Batgirl", maar hij vreest dat Warner de beslissing niet nam op basis van wat de film had kunnen worden. "De film werd niet getoond in het beste licht."