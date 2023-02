Celstraffen tot 10 jaar en boetes tot 120.000 euro voor transport van containers met cocaïne uit Antwerpse haven

Het onderzoek kwam drie jaar geleden op gang door een melding van een verdwenen container. Op camerabeelden was te zien dat de container op een vrachtwagen werd gezet. De chauffeur reed ermee weg en bracht de container een dag later terug. De speurders vermoedden dat er cocaïne in verstopt zat. Uit verder onderzoek bleek er een criminele organisatie achter te zitten die gebruik maakte van onderschepte pincodes en Alfapassen, toegangsbadges tot de haventerminal. De containers werden naar loodsen in de regio Antwerpen of in het Waasland gereden, waar de cocaïne er werd uitgehaald. Daarna werden ze terug op de kaai gezet of zelfs gedumpt.