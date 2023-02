Halen we binnenkort ons diploma met ChatGPT? "We gaan anders moeten evalueren"

Arno Deceuninck (22) studeert informatica aan de Universiteit Antwerpen en gebruikt bijna dagelijks programma's op basis van artificiële intelligentie. Hij vindt ChatGPT heel impressionant. "Ik gebruik het vooral als persoonlijke assistent. Als ik woorden niet begrijp, kan de tool me in simpele taal uitleggen waar het over gaat. Of je kan het gebruiken om vragen over de leerstof te genereren." Maar of zo'n persoonlijke assistent is toegestaan, is nog onduidelijk. "Mijn proffen zijn niet op de hoogte dat ik ChatGPT gebruik. Al vermoeden ze wel dat iedereen hulpprogramma's gebruikt om te coderen bijvoorbeeld. Een vriend van me vroeg aan zijn promotor of hij ChatGPT mocht gebruiken voor zijn onderzoek maar dat mocht niet. Er zijn nog geen duidelijke regels."