166 nationaliteiten in Leuven: Chinezen zijn met bijna 2.000 inwoners de grootste groep buitenlanders 

Na China wonen er vooral veel Nederlanders, Indiërs en Italianen. In totaal zijn er 166 verschillende nationaliteiten in Leuven. "Het zijn vooral jonge mensen die voor de KU Leuven en alle kennisinstellingen, waar afgestudeerden gaan werken, naar hier komen. Onze stad is de poort van de kennis", zegt Vansina, die trots is op het aantal verschillende nationaliteiten. "Buiten een 30-tal nationaliteiten zit heel de wereld hier."