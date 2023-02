Filmregisseur Hugh Hudson overleden , bekend van "Chariots of Fire"

Hij boekte al meteen succes met zijn eerste film. "Chariots of Fire" uit 1981 is het verhaal van enkele Britse lopers tijdens de Olympische Spelen van 1924. De film won vier Oscars, waaronder die van beste film en die van beste regisseur. Ook de muziek van zijn vriend Vangelis werd bekroond met een Oscar.

Zijn volgende succesfilm was "Greystoke: the Legend of Tarzan". Die kreeg vier Oscarnominaties. "Lost Angels" was in 1989 genomineerd voor de Gouden Palm op het Festival van Cannes.

Andere film van hem zijn "My Life so far" (1999) en "I dreamed of Africa" (2000)