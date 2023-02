Geen extra voordelen en toch duurdere tickets: wat is het systeem van "dynamic pricing" achter het concert van Beyoncé?

Live Nation zelf schuift het systeem naar voren als alternatief voor de zwarte markt. “Bij een klassiek prijsmodel worden tickets opgekocht door ‘scalpers’”, vertelt professor cultuurmanagement Dirk De Corte (Universiteit Antwerpen) in De Wereld Vandaag op Radio 1. “Die kopen tickets en verkopen ze door aan veel hogere prijzen. Daar hebben ze in de popindustrie genoeg van.” De redenering: via deze tickets weten fans tenminste zelf wat ze kopen en komt het ticketgeld ook gegarandeerd bij de artiesten terecht.

Beyoncé is dan ook lang niet de enige die gebruikmaakt van de dynamische prijzen. “Bruce Springsteen was de eerste die voor ophef zorgde. Bij zijn concerten gingen prijzen van tickets tot wel 4.000 dollar. Toen hij daar werd op aangesproken, antwoordde hij laconiek dat wie na het optreden klachten had, zijn geld kon terugkrijgen.”