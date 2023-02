Geen regenboogzebrapad in Sint-Pieters-Woluwe

"Ik ben er geen voorstander van," zegt burgemeester Benoît Cerexhe (Les Engagés) aan BRUZZ. “Ik vind dat we mensen niet in de war mogen brengen. Een zebrapad heeft een belangrijk doel: de verkeersveiligheid garanderen. Er zijn andere manieren om onze steun uit te drukken,” aldus de burgemeester, die wil benadrukken dat de gemeente de LGBTQ+-gemeenschap ondersteunt. "Er is geen enkele twijfel over dat wij het doel ondersteunen - daar wil ik heel duidelijk over zijn. Dat spreekt voor zich en we doen dat ook op andere manieren, zoals de regenboogvlag uithangen."