Gent investeert anderhalf miljoen euro om sneller af te raken van 'eeuwig' beheer historische gevels

"Voor de Eerste Wereldoorlog hadden goudfranken wel wat waarde. Daarna kwam er enorme inflatie waardoor het uiteindelijk, na enkele jaren, nog maar om een habbekrats ging." De kosten van renovatiewerken bleven wel oplopen, terwijl de inkomsten dus verminderden", zegt Everaert.

De stad besefte dat de regeling onthoudbaar werd. "In 1990 besliste Gent om de maatregel stelselmatig aan te pakken. De stad beloofde de eigenaars om telkens nog één renovatie op te nemen en daarna het beheer over te dragen. Het proces is al enkele jaren bezig. Aan het begin van deze bestuursperiode had de stad nog 19 gevels in beheer. Na 2024 zijn dat er nog maar 11", verduidelijkt schepen Hafsa El-Bazioui (Groen).