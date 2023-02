500 gratis kerkstoelen van Sint-Gummaruskerk in Lier op anderhalf uur de deur uit

Peter Janssens en Christine Faes uit Lier waren bij de gelukkigen. "We vonden dit een unieke gelegenheid", zegt Christine. "Het is een mooie herinnering aan de kerk en ze zijn nog in goede staat. Onze dochter is op zoek naar een huis en zij zal ze wel kunnen gebruiken." De kerk is dan ook bijzonder voor het koppel. "We zijn hier in 1984 getrouwd, dus zo'n stoel is toch een beetje nostalgie", zegt Peter. "Wie weet heeft er toen al iemand van de familie op gezeten", lacht hij.