Intercommunale Verko brengt goedkoper alternatief voor kunstmest op de markt

"Het gaat om een installatie die voorcompostering gaat combineren met nacompostering", legt Peter De Leeuw van Verko uit. "Om de lucht in de fabriek te zuiveren en de geurhinder in de omgeving te beperken, gebruiken we sinds kort een gloednieuwe luchtzuiveringsinstallatie. Die levert ook een interessant bijproduct op: ammoniumsulfaat." In totaal komt er ongeveer 800 kubieke meter per jaar vrij. Daarop ging Verko op zoek naar een afzetmarkt en kwam bij de land- en tuinbouw terecht.