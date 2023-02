Autobestuurder rijdt in op mensen aan bushalte in Oost-Jeruzalem: zeker 2 doden, Israëlische politie spreekt over terreuraanval  

Volgens een woordvoerder van de lokale politie reed de bestuurder met grote snelheid in de richting van een kruispunt. Daar reed hij in op mensen die aan een bushalte stonden te wachten. Zeker twee mensen kwamen om het leven, onder wie een kind van 8 jaar. Vijf mensen raakten gewond, enkelen van hen zijn in kritieke toestand.

Dezelfde woordvoerder heeft het over een "terreuraanval", net als de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De Israëlische politie was vrij snel ter plaatse en kon de bestuurder "neutraliseren". Al zou in de eerste plaats een agent in burger op de auto hebben geschoten. Het is nog niet meteen duidelijk of de bestuurder is gedood.