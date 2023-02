Kritiek op Turkse president Erdogan groeit: "De overheid was niet goed voorbereid op deze aardbeving"

Woensdag trok de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan naar het rampgebied. Dat was pas twee dagen na de zware aardbevingen die ongeveer 400.000 mensen dakloos hebben gemaakt. Dat late bezoek én het gevoel in Turkije dat de hulpverlening traag op gang is gekomen, stuit op veel kritiek. Maar "alles is onder controle", zei Erdogan in zijn toespraak. Al erkende hij wel dat er in het begin problemen waren.