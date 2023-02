Metro 3: afbraak dreigt voor iconisch Zuidpaleis in Brussel

Om het probleem op te lossen, liggen er nu twee opties op tafel. Of men gaat verder met dezelfde techniek, maar dan met zwaardere palen. “Maar daarvoor vraagt het consortium 170 miljoen euro extra, dus nog eens zoveel als wat het hele stuk tussen Zuidstation en Anneessens kost", zegt De Meeûs aan BRUZZ. “En de deadline schuift met 8 jaar op. Dat is voor ons onaanvaardbaar. Verdergaan met dezelfde techniek is voor ons zeker een optie, maar dan aan een redelijke prijs en timing.” De tunnel had overigens nu al moeten klaar zijn.