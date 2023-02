Verkooptactieken achter fake gezondheidstoestellen: gewiekste marketing? Of een piramidespel?

We vroegen een wederwoord aan Healy World, het bedrijf achter de Healy. Het bedrijf reageerde in een mail die ons donderdag 9 februari werd toegestuurd.

Het bedrijf verwijst voor de wetenschappelijke onderbouwing van haar frequentieapparaat naar het MedCert-certificaat en de door het bedrijf zelf uitgevoerde klinische evaluatie (die werd niet meegezonden). Dit certificaat en de klinische evaluatie vormen volgens de Reclame Code Commissie (RCC) in Nederland echter onvoldoende bewijs voor de werkzaamheid van de Healy.

Over de vaststellingen van professor Wouter Serdijn, de bio-ingenieur die in Nederland de Healy onderzocht, zegt het bedrijf dat hoewel het bedrijf in alle reclame-uitingen spreekt over een "Quantumsensor", het concept "sensor" niet correct is en ook niet overeenkomt met de functies van de Healy. "De Healy gebruikt wat wij noemen "Individualized Microcurrent Frequencies" ("IMF"). Dit is een eigen technologie van Healy World. Het gebruikt de gegevens van een fysieke ruisgenerator om een prioriteit toe te kennen aan vele verschillende frequenties die volgens professionele gebruikerservaringen het meest relevant zijn voor de gebruiker. Dat wil zeggen dat de fysieke ruisgenerator door middel van een algoritme bepaalt welke frequentie de hoogste prioriteit heeft."

Volgens Healy is "Quantumsensor" een eigen term van Healy. "Het is geen sensor in de door u genoemde betekenis." Volgens Serdijn is de genoemde sensor eigenlijk een simpele transistor, een van de bouwstenen van ieder elektronisch apparaat.