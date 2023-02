Nederlandse prinses Amalia reageert op bedreigingen en zware beveiliging: "Ik heb het nog steeds heel moeilijk"

De Nederlandse kroonprinses Amalia heeft het nog steeds erg moeilijk met het feit dat ze zware beveiliging moet krijgen na bedreigingen. Dat zei ze in een gesprek met de pers na afloop van een bezoek aan Sint-Maarten. Amalia is 19 jaar en studeert in Amsterdam. Ze zou er normaal gezien op kot gaan, maar door de bedreigingen kan dat voorlopig niet.