Niels Destadsbader reageert op negatieve reacties die hij over zich heen kreeg: "Mensen moeten 2 seconden nadenken voor ze iets posten"

"Ze vermelden mijn naam ook in artikels waar ik niets mee te maken heb. In een artikel over de dood van rapper Coolio stond letterlijk: in het begin kostte hij zo veel, op het einde was hij nog goedkoper dan Niels Destadsbader. Ik begrijp waarom ze dat doen, maar het duurt nu al heel lang. Dat zijn allemaal steken onder water die absoluut niet nodig zijn."