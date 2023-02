Nieuwe reeks raketaanvallen op Oekraïne: luchtalarm in groot deel van het land

Rusland heeft opnieuw een reeks drone- en raketaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In grote delen van het land was het luchtalarm te horen. Onder meer in Charkiv en Zaporizja zouden raketten zijn ingeslagen. Daardoor viel op sommige plaatsen ook de stroom uit. Ook in en rond Kiev zijn explosies gehoord. In het oosten van het land wordt de laatste dagen weer fel gevochten bij de stad Bachmoet.