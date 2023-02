"Close" met 10 nominaties grootste kanshebber bij de Magrittes, de filmprijzen in Franstalig België

De prijzenregen stopt niet voor Lukas Dhont, want in aanloop naar de Oscars maakt zijn film "Close" nog kans op 10 Magrittes du Cinéma. Nooit eerder haalde een film zo veel nominaties binnen voor de belangrijkste filmprijzen in Franstalig België. Met 6 Ensors op 13 nominaties was "Close" al de grote winnaar in de filmcategorieën bij de uitreiking van de Ensors, vorig weekend op het filmfestival van Oostende.