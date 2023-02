Lancering van Harry Potter-spel "Hogwarts legacy" wordt overschaduwd door controverse rond transgender personage

Controverse vermijden is alleszins mislukt. "Gamers zijn wel vaker boos. Meestal is dat één luide groep die boos is om iets. Maar wat nu uniek is, is dat drie groepen boos zijn", zegt Mundorff.



Er is een groep die teleurgesteld is dat de game zo'n groot succes is, net omdat J.K. Rowling er zoveel geld aan verdient. Aan de andere is er een groep die boos is omdat er een transgender personage in het videospel opduikt, in hun vertrouwde Harry Potter-wereld. Daartussen zit dan een heel grote groep boze gamers die gewoon hun spel willen spelen zonder discussie.