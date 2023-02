Oehoe gevangen in tuin in Langdorp

"We kregen een oproep van een dame uit Langdorp", zegt Patrick van het Wildlife Intervention Team. "Ze vertelde dat er een uil in haar tuin zat die niet goed kon opvliegen. Hij kon alleen fladderen. Er zaten al kraaien rond de oehoe, en kraaien weten heel goed wanneer een dier zal sterven."

"Een oehoe is in deze regio heel zeldzaam", legt Patrick uit. "In het Zwarte Woud of in de Ardennen zal je sneller een oehoe tegenkomen." De dieren verplaatsen zich echter steeds meer naar stedelijke gebieden, weet Patrick: "Dat is niet goed voor de dieren, want daar vinden ze uiteraard niks om te vangen en op te eten. Daarom eten ze stadsduiven, maar die zitten vol ziektes en ook dat is niet goed voor de roofvogels."

Daarom trok het interventieteam naar Langdorp om het dier te redden. "We hebben hem gevangen, gezorgd dat hij niet te veel zou bewegen tijdens het vervoer, en naar een opvangcentrum in Herenthout gebracht."