Slechts kwart Oekraïense vluchtelingen deed werkervaring op: "Ik wil weer lesgeven, maar moet eerst vlot Nederlands spreken" 

Sasha Voieikova (23) behaalde in Oekraïne een bachelor in toerisme, maar vond na aankomst in België vrijwel meteen een job als administratief bediende bij Katoen Natie. "Ik had nog nooit in de logistieke sector gewerkt, maar mijn job is de perfect mix. Ik werk de helft van de tijd aan de receptie, waar ik de chauffeurs help om hun lading te lossen. Tijdens mijn andere shifts doe ik papierwerk", vertelt Sasha. "Ik heb echt het beste team ooit. We zijn met vijf en staan altijd voor elkaar klaar. We spreken onderling trouwens allemaal Engels.”