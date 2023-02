"7 keer van auto gewisseld": Russische journaliste, die met bordje op tv kritiek uitte op oorlog, vertelt hoe ze haar land ontvluchtte 

Ze had het ook over haar ontsnappingstocht zelf. Samen met haar 11-jarige dochter vertrok ze op vrijdagavond: "We dachten dat er in het weekend zeker niemand achter ons aan zou komen. We hadden twee dagen om de grens te bereiken, en zijn 7 keer van auto gewisseld. Vlak voor de grens reden we vast in de modder. We stonden midden op een veld, het was aardedonker, we wisten niet waarheen te lopen. Met de sterren als gids moesten we de weg zoeken."