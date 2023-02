Park and Rides rond Antwerpen krijgen in 2023 gloednieuwe fietsenstallingen

Dit jaar krijgen de Park and Rides van Massenhoven (Zandhoven), Wommelgem, Zoersel en Stabroek nieuwe fietsenstallingen. Massenhoven is als eerste aan de beurt. Lantis zal in Massenhoven de nieuwe opstelling eerst testen voor die gebruikt kan worden, omdat het bedrijf werkt met een speciaal afdak om je fiets onder te zetten. Tijdens de testperiode zal Lantis de kwaliteit en de afwerking van de bouwconstructie beoordelen. Op die manier kunnen kleine tekortkomingen nog bijgeschaafd worden. Na de testperiode zal Lantis nog vijf andere afdaken zetten in Massenhoven. In totaal zullen er in de nieuwe fietsenstalling 95 extra parkeerplaatsen zijn voor fietsen.