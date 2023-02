Sprankeltjes hoop van onder het puin: baby van 10 dagen oud samen met zijn mama 90 uur na de aardbeving gered

Vier dagen na de dodelijke aardbeving in Turkije en Syrië worden er als bij wonder nog altijd mensen levend van onder de brokstukken gehaald. Zo hebben reddingswerkers in de Turkse provincie Hatay, ten zuiden van Gaziantep, gisteren een jongetje van 10 dagen oud en zijn moeder kunnen redden.

Op beelden is te zien hoe de baby, met de naam Yagiz, en zijn moeder uit een ingestort gebouw worden bevrijd. Yagiz, die bijna de helft van zijn leven onder het puin heeft gelegen, wordt meteen in een reddingsdeken gewikkeld en naar een ziekenwagen gebracht.

Volgens persagentschap Reuters worden Yagiz en zijn moeder verzorgd in een ziekenhuis in het stadje Samandag. Het is niet duidelijk hoe het met hen gaat.