Royals op zondag - Koning Charles ontvangt Skin en Stella, en koningin Margrethe wacht lange revalidatie

Koning Charles heeft deze week aan heel wat verdienstelijke Britten een lintje uitgereikt en daar waren een paar opvallende namen en verschijningen bij. Zo kwam mode-ontwerpster (en dochter van Beatle-legende Paul McCartney) Stella McCartney langs op Windsor Castle. McCartney was eerder al Officer of the Order of the British Empire, maar maakte deze keer promotie tot Commander.

Het was koningin Elizabeth II die de titel vorig jaar nog toekende. McCartney en Charles kennen elkaar al even. De "groene" koning is geïnteresseerd in haar duurzame creaties. McCartney pleitte op de klimaattop van 2021 nog voor minder verspilling in de mode-industrie en lanceerde handtassen van vegan leer.