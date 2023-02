Ruim 200 mensen betrapt op achterlaten van zwerfvuil in Turnhout sinds de zomer

Sinds de zomer van 2022 doet de stad Turnhout een beroep op vaststellers van openbare afvalstoffenmaatschappij OVAM om ervoor te zorgen dat mensen geen zwerfvuil achterlaten. Dat is klein afval zoals sigarettenpeuken, kauwgom, blikjes en flesjes, verpakkingen, hondenpoep enzovoort dat in de openbare ruimte achtergelaten wordt, niet in een vuilnisbak. De OVAM-medewerkers doen enkele dagen per maand rondes in de stad, ook 's avonds en in het weekend.