Scheepvaartverkeer North Sea Port ligt stil door dichte mist

"We dachten dat de mist zou optrekken", zegt Bresseleers. "Maar het omgekeerde is waar, waardoor het zicht beperkt is tot 100 meter. Schepen wachten dan liever uit veiligheidsoverwegingen om de haven binnen te varen. Ook de sluis in Terneuzen is gestremd, waardoor een tiental schepen op zee moeten wachten om richting Gent te varen."